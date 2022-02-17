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Mersin'de 35,5 kilogram tütün ile 12 bin 721 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 35,5 kilogram tütün ile 12 bin 721 makaron ele geçirildi

17.02.2022 11:48
Mersin'de 35,5 kilogram tütün ile 12 bin 721 makaron ele geçirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde 35,5 kilogram kaçak tütün ile 12 bin 721 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 35,5 kilogram kaçak tütün ile 12 bin 721 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, kaçak sigara satıldığı tespit edilen Büyükeceli Mahallesi'ndeki 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 7 bin 721'i dolu 12 bin 721 makaron ile 35,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Sigara, Gülnar, Mersin, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 35,5 kilogram tütün ile 12 bin 721 makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 35,5 kilogram tütün ile 12 bin 721 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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