Mersin'de 36 suç dosyasından aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 36 suç dosyasından aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Mersin'de 36 suç dosyasından aranan hükümlü yakalandı

6 saat önce

Mersin'de 36 suç dosyasından aranan, hakkında 136 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Mersin'de 36 suç dosyasından aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

Mersin'de 36 suç dosyasından aranan, hakkında 136 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bilişim sistemlerini veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama emri bulunan kişinin yakalanması yönelik çalışma başlattı.

Hükümlünün adresini belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla O.S'yi gözaltına aldı.

Hakkında 36 suç dosyasından 136 yıl hapis cezası ve 1 milyon lira para cezası bulunan O.S. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması
Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:50:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de 36 suç dosyasından aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]