Mersin'de 37 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde emniyet ekipleri, 37 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 37 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 16 bin 800 adet bandrolsüz sigara filtresi, 6 bin 720 adet doldurulup sigara haline getirilmiş makaron, 635 paket kaçak sigara, 50 paket gümrük kaçağı çay, 17 şişe gümrük kaçağı içki, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. - MERSİN