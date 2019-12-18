Mersin'de 39 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 39 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Mersin'de 39 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

Mersin'de 39 yaşındaki karısı Emine Demir'i öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Mersin'de 39 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

Mersin'de 39 yaşındaki karısı Emine Demir'i öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

6 çocuk annesi kadının merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki apartman dairesinden sesler yükseldi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, maktulun kocası Habip Demir'in olay yerinden hızla uzaklaştığını öğrendi.

Adana'ya kaçtığı tespit edilen zanlı, ortak operasyonla yakalanarak kente getirildi.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Emine Demir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:32 Kaynak: AA
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