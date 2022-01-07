Üye Girişi
4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

07.01.2022 10:41

Mersin'de, iş yeri ve depoda 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Mersin'de, iş yeri ve depoda 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 adreste kaçak akaryakıt depolandığını tespit etti. İş yeri ve depodaki aramada, variller içerisinde 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Gözaltına alınan R.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YORUMLAR
500

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Akaryakıt, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor         
11:19
Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim! Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!         
11:12
Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi! Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!         
11:01
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Semt pazarına dadanan yan kesici eltilerin akılalmaz taktiği! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarına dadanan yan kesici eltilerin akılalmaz taktiği! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
09:47
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:18 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor
11:18 MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi
11:13 Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi
11:11 Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!
11:08 Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!
11:01 Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!
11:00 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
10:54 Son dakika! Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı
10:49 Yerli otomobilin yeni modeli beğeni topladı! Park etme gibi birçok işlemi sürücüye ihtiyaç duymadan kendi yapacak
10:43 Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:26:19. #1.13#
SON DAKİKA: 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement