MERSİN'DE 4 BİNİNCİ BEBEĞE 'HOŞ GELDİN' SÜRPRİZİ - Son Dakika

MERSİN'in merkez ilçesi Akdeniz'de 2020 yılı başında hayata geçirilen Hoş Geldin Bebek Projesi'nde dünyaya yeni gelen 4 bininci bebeğe 'hoş geldin' sürprizi yapıldı.

Akdeniz Belediyesi, 2020 yılı başında hayata geçirilen 'Hoş Geldin Bebek Projesi ile dünyaya yeni gelen bebeklerin ailelerini ziyaret ederek içinde biberondan emziğe, çeşitli mamalardan bebek bezine, bebeğin ve annenin ihtiyaç duyduğu her ürünün yer aldığı sürpriz bebek çantaları hediye ediyor.

Proje kapsamında yapılan aile ziyaretlerinde uzman psikolog ve sosyologlar da katılım sağlarken ebeveynlere; bebek bakımı, çocuk büyütme ve aile içi iletişimin yer aldığı konular hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Yeni anne olanlara bebeklere nasıl davranmaları bakımlarının nasıl olması gerektiği teorik olarak anlatılıyor.

Proje sayesinde 2020 yılı başından itibaren ulaşılan aile sayısı 4 bini aştı. Başkan Gültak, dünyaya gözlerini yeni açan 4 bininci bebeğin ailesini ziyaret ederek onların bu güzel gününde sevinç ve mutluluklarını paylaştı. Belediye personellerinden M. Zeki Ergin ile Serhat Güler'i kutlayan Gültak, "Proje ile bugüne dek 4 binin üzerinde aileye ulaştık. Akdeniz Belediyesi olarak, Mersin'de bu güzel ve örnek projeyi başlatan ilk belediye olmaktan dolayı gururluyuz, sevinçliyiz" dedi.

Belediye Başkanı Gültak, proje kapsamında, uzman psikolog ve sosyolog eşliğinde ebeveynlere; bebek bakımı, çocuk büyütme ve aile içi iletişim eğitimi verdiklerini kaydederek, "Özellikle ilk kez anne olan ebeveyne bu desteğin verilmesini önemsiyor, onların yükünü bir nebze hafifletiyoruz. Çünkü bebek bakımı gerçekten çok meşakkatli bir süreçtir. Ebeveynlere verdiğimiz bu hizmet ile bebeğin aşı takviminin takibi, sağlığıyla ilgili sorunların erken teşhisi ve böylelikle tedavinin başarılı olması sağlanıyor. Çünkü toplumun en önemli çekirdek birimi ailedir. Akdeniz sınırları içerisinde yaşayan ailelerin mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur" diye konuştu.