Mersin'de 4 farklı bisiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de 4 farklı adresten bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Akdeniz ve Mezitli ilçelerindeki 4 ayrı bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bisiklet çalarken görülen şüphelinin O.I. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, birçok farklı suçtan da arandığı öğrenildi.