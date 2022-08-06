Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kısmen kontrol altında - Son Dakika
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Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kısmen kontrol altında

06.08.2022 14:07
Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kısmen kontrol altında

MERSİN'de, 4 gün önce çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

MERSİN'de, 4 gün önce çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanda, 3 Ağustos'ta yangın çıktı. İhbarla bölgeye 5 helikopter ve 23 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çalışma yaptı. Devam eden çalışmalarda 1 itfaiye eri de kayalıklardan düşüp hafif yaralandı. Havanın kararmasıyla dün helikopterlerle çalışmalara ara verildi, karadan müdahale ise sürdü. Ekipler, dün öğle saatlerinde dumanların yükseldiği bölgenin etrafını çevreledi, alevlerin ilerlemesi durduruldu. Karadan da ekipler, alevlere müdahaleyi gece boyunca sürdürdü. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının 4'üncü günde büyük ölçüde kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti.


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Mersin'de kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor Mersin'de kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor Tarsus'ta bir kişi öldürüldü Tarsus'ta bir kişi öldürüldü
Kaynak: DHA

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kısmen kontrol altında - Son Dakika

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