Mersin'de 4 hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Erdemli ve Mut ilçelerinde yaptığı çalışmalarla 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda oto yıkama makinesindeki bozuk paraları çalan şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 2 kişiyi tespit etti. Şahısların yapılan sorgulamalarında 3 ay önce yine hırsızlık suçundan cezaevinden şartlı tahliye ve denetimli serbestlik kararıyla çıktıkları tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda 2 kişi de yakalanırken, aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 1 şase numarası silinmiş ve plakasız motosiklet ile 1 televizyon ele geçirildi. İfadelerinde bozuk paraları kendilerinin çaldığını itiraf eden şahıslar, ayrıca 2018 yılında meydana gelen 1 evden hırsızlık ve 1 motosiklet hırsızlığı olaylarını da kendilerinin yaptığını söylediler.



Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Mut ilçesinde son dönemde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili de çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 şahsın Erdemli ilçesinde hurdacılık yapan bir şahsa yanmış bakır kablo satacağının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahısların bulunduğu aracı takibe alan ekipler, Silifke Kırobası yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada çuval içerisinde yanmış vaziyette 160 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 demir kesme makası, 1 ahşap direğe tırmanmak için ayaklık, 1 tel kesme makası, 1 av tüfeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahıslar, jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN