Son Dakika Haberleri: Mersin'de 4 Katlı Bina Çöktü

Mersin'de 4 Katlı Bina Çöktü

49 dakika önce

Mersin'de 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah saatlerinde çöktü.

Mersin'de 4 Katlı Bina Çöktü, System.String[]
Mersin'de 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah saatlerinde çöktü. Evin enkazında arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi, 91098 Sokak'ta 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle çöktü. Aile fertlerinin akrabalarına gittiği günde meydana gelen olayda, itfaiye ve polis ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay yerine gelen ev sahibi kadınlar ve yakınları feryat edip gözyaşı döktü. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

Toroslar, Sabah, Mersin, 3. Sayfa
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