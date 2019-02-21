Mersin'de 4 Katlı Bina Çöktü
49 dakika önce
Mersin'de 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah saatlerinde çöktü.
Mersin
'de 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah saatlerinde çöktü. Evin enkazında arama kurtarma çalışması yapılıyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar
ilçesi Mevlana
Mahallesi, 91098 Sokak'ta 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle çöktü. Aile fertlerinin akrabalarına gittiği günde meydana gelen olayda, itfaiye ve polis ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay yerine gelen ev sahibi kadınlar ve yakınları feryat edip gözyaşı döktü. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:00 Kaynak: İHA
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