Son Dakika Haberleri: Mersin'de 4 Katlı Bina Çöktü

Mersin'de 4 Katlı Bina Çöktü

48 dakika önce

Mersin'de iki ailenin yaşadığı 4 katlı bina sabah saatlerinde çöktü.

Mersin'de iki ailenin yaşadığı 4 katlı bina sabah saatlerinde çöktü. Evin enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 91098 Sokak'ta 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bina sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler enkaz altında arama kurtarma çalışması başlattı. Olay yerine gelen ev sahibi kadınlar ve yakınları feryat edip gözyaşı döktü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Sabah, Mersin, Güncel
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