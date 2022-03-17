MERSİN'DE 4 KATLI BİNANIN GİRİŞİ ÇÖKTÜ - Son Dakika
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MERSİN'DE 4 KATLI BİNANIN GİRİŞİ ÇÖKTÜ

17.03.2022 15:21

MERSİN'de 4 katlı binanın giriş bölümü, ön tarafındaki temel kazısı nedeniyle çöktü.

MERSİN'de 4 katlı binanın giriş bölümü, ön tarafındaki temel kazısı nedeniyle çöktü. Binadaki 9 kişi tahliye edildi.

Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi 30026 Sokak'taki 4 katlı Mavi Ay Apartmanı'nın girişi, öğle saatlerinde ön tarafındaki temel kazısı sırasında gürültüyle çöktü. Binada bulunanlar korku ve panik yaşadıklarını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 acil, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, binadaki 9 kişi tahliye edildi. Ekipler, binanın tamamının çökme ihtimaline karşı önlem aldı. (DHA)

MERSİN'DE 4 KATLI BİNANIN GİRİŞİ ÇÖKTÜ
MERSİN'DE 4 KATLI BİNANIN GİRİŞİ ÇÖKTÜ
MERSİN'DE 4 KATLI BİNANIN GİRİŞİ ÇÖKTÜ

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Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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