Mersin'de 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Mersin'de 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybettiMERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından düşen küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
'de 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
MERSİN - Mersin'in Silifke
ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından düşen küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Baba Bayram Ali Köklü
ve anne Sema Köklü çocukları 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü'yü babaannesinin evine bırakıp alışverişe çıktı. Göksu
Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin penceresinden bakan 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü, dengesini kaybederek düştü. Torunun düştüğünü fark eden babaanne, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yararlanan küçük çocuk, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Polis
, olayla ilgili inceleme başlattı.
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