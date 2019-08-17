Son Dakika Haberleri: Mersin'de 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Mersin'de 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

17 dakika önce

Mersin'de 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybettiMERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından düşen küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'de 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından düşen küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Baba Bayram Ali Köklü ve anne Sema Köklü çocukları 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü'yü babaannesinin evine bırakıp alışverişe çıktı. Göksu Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin penceresinden bakan 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü, dengesini kaybederek düştü. Torunun düştüğünü fark eden babaanne, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yararlanan küçük çocuk, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
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