Son Dakika Haberleri: Mersin'de 4 kişinin metil alkol şüphesiyle ölümüne soruşturma
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Mersin'de 4 kişinin metil alkol şüphesiyle ölümüne soruşturma

30 dakika önce

MERSİN'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son 1 haftada hastaneye kaldırılan 14 kişiden 4'ü, yaşamını yitirdi.

Mersin'de 4 kişinin metil alkol şüphesiyle ölümüne soruşturma, System.String[]
MERSİN'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son 1 haftada hastaneye kaldırılan 14 kişiden 4'ü, yaşamını yitirdi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldı. 
Kent merkezinde yaşayan 14 kişi, son 1 hafta içinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 11 kişiden Ünsal D. (58) ve Mehmet A., hayatını kaybetti, 3'ü yoğun bakımda tedaviye alındı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 3 kişiden de 2'si, yaşamını yitirdi, 1'i yoğun bakım servisine alındı. 
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldı. 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:33 Kaynak: DHA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Güncel
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