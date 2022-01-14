Üye Girişi
Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

14.01.2022 10:25
Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, D-400 karayolu üzerinde durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.P. ve M.P adlı şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Silifke, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika


Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı! Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!         
10:07
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36

Son Dakika Haberleri
10:15 Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim
10:11 Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı
10:10 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı! İşte o veriler
10:07 Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!
10:00 Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı
09:51 İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Öcalan dedi? İmralı'dan yeni mektup mu geliyor?
09:29 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi
09:27 "Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi!
09:08 GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 10:31:46. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement