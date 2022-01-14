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Mersin'de 4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi

14.01.2022 11:35
Mersin'de 4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi

Mersin Silifke ilçesinde bir kamyonda, 4 milyon 610 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Mersin Silifke ilçesinde bir kamyonda, 4 milyon 610 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelenilen bir kamyonu D-400 kara yolunda durdurdu.

Kamyonda, 461 kutuda 4 milyon 610 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan S.P. ve M.P, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Kaçakçılık, Sigara, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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