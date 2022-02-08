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Son dakika! TARSUS'TA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU - Son Dakika

Son dakika! TARSUS'TA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

08.02.2022 11:14

Bir son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) grup amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden B.T. (54) ile O.T.'nin (23) ev ve iş yerinde yapılan aramada 4 tabanca, 5 tabanca şarjörü 53 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. B.T. ve O.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika! TARSUS'TA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Son dakika! TARSUS'TA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Son dakika! TARSUS'TA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! TARSUS'TA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! TARSUS'TA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU - Son Dakika
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