Mersin'de 4 Tefecilik Şüphelisi Tutuklandı

MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan tefecilik soruşturması kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde belirlenen 7 ev ve 1 işyerine operasyon düzenledi. 8 şüpheliyi gözaltına alan ekipler; yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 11 bin 500 TL para, 8 adet 81 bin lira değerinde senet ve çok sayıda mali evrak ele geçirdi.



Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Mersin

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