12 yaşındaki çocuğu fidye için öldüren kapıcıdan kan donduran savunma: Sıkı bağladığım için kendi kendine ölmüştür - Son Dakika
Üye Girişi
12 yaşındaki çocuğu fidye için öldüren kapıcıdan kan donduran savunma: Sıkı bağladığım için kendi kendine ölmüştür

12 yaşındaki çocuğu fidye için öldüren kapıcıdan kan donduran savunma: Sıkı bağladığım için kendi kendine ölmüştür

16.05.2023 14:20

Mersin'de görev yaptığı sitedeki yabancı uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırarak 400 bin euro fidye isteyen, ardından istediğini alamayınca çocuğu boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kapıcının ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti kabul etmeyen Hasan C., "Çocuğu ben boğmadım. Büyük ihtimalle sıkı bağladığım için kendi kendine ölmüştür. Yani çocuğun öldüğünden benim haberim yok" şeklinde konuştu.

Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde 9 Mayıs Salı günü, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in 12 yaşındaki oğlu Khaled Hayanked, öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldüreceklerini söyledi. Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, çocuğun siteden ayrılmadığını tespit etti. Araştırmalarına devam eden polis, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, 12 yaşındaki çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu.

12 yaşındaki çocuğu öldüren kapıcıdan pes dedirten savunma: Sıkı bağladığım için kendi kendine ölmüştür

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, sitenin kapıcısı Hasan C. gözaltına alındı. Hasan C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"SIKI BAĞLADIĞIM İÇİN KENDİ KENDİNE ÖLMÜŞTÜR"

Zanlının ortaya çıkan ifadesi ise pes dedirtti. Cinayeti kabul etmeyen Hasan C., "Çocuğu ben kaçırdım ve bodrum katına götürdüm. Burada çok sıkı bir şekilde bağladım. Ondan sonra aileden fidye istedim. Çocuğu ben boğmadım. Büyük ihtimalle sıkı bağladığım için kendi kendine ölmüştür. Yani çocuğun öldüğünden benim haberim yok" ifadelerini kullandı.

Otopsi sonucuna göre ise boğularak öldürüldüğü belirlenen çocuğun cesedi, işlemlerin ardından defnedildi.

12 yaşındaki çocuğu öldüren kapıcıdan pes dedirten savunma: Sıkı bağladığım için kendi kendine ölmüştür
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Hakan Demirel: Bunun gibi insanlıktan nasibini almamış kişileri sallandiracaksin Cevap Yaz 65 0 Yayından Kaldır
500

Yenişehir, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 yaşındaki çocuğu fidye için öldüren kapıcıdan kan donduran savunma: Sıkı bağladığım için kendi kendine ölmüştür - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
22:09 Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı
21:58 Gaziantep'te çocukların kavgasına yetişkinler karıştı: 6 yaralı
21:53 İtiraz bile etmedi! Zaniolo, oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
21:46 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:33:53. #1.13#
SON DAKİKA: 12 yaşındaki çocuğu fidye için öldüren kapıcıdan kan donduran savunma: Sıkı bağladığım için kendi kendine ölmüştür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement