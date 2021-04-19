Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira - Son Dakika

Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira

19.04.2021 11:30

Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira -Mersin Büyükşehir Belediyesi, MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında çoğunluğu kadınlardan oluşan üretim ağı ile Türkiye'nin en yüksek gramajlı ve en ucuz Ramazan pidesini üretiyor Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, çoğunluğu...

Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira

- Mersin Büyükşehir Belediyesi, MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında çoğunluğu kadınlardan oluşan üretim ağı ile Türkiye'nin en yüksek gramajlı ve en ucuz Ramazan pidesini üretiyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, çoğunluğu kadınlardan oluşan üretim ağı ile Türkiye'nin en yüksek gramajlı ve en ucuz Ramazan pidelerini üretiyor. Hijyenik koşullarda titizlikle üretilen 400 gramlık pideler, yine kadınlar tarafından işletilen MER-EK Halk Ekmek büfelerinden vatandaşlara 1,5 liradan ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayında vatandaşlara sunulan lezzetli ve ucuz pidelerin üretiminden satışına kadar tüm süreçlerinde kadınlar büyük bir emek ve özveriyle çalışıyor. MER-EK'te görevli gıda mühendisi Dilara Aytuttu, "Hamurun yoğrulmasından gramajlanmasına, şekil verilmesine ve susamlanmasına kadar her aşamasında kadın çalışanlarımız mevcut. Tamamen hijyenik koşullarda üretilen pidelerimiz fabrikamızdan çıkıp yine bizim kontrollerimizle kadınlar tarafından işletilen Halk Ekmek büfelerimizde satışa sunuluyor. Pidelerimiz buradan da vatandaşlarımızın sofralarına geliyor. Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin en yüksek gramajlı ve en uygun pidelerini vatandaşlarımızın sofrasına ulaştırdığımız için gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Üniversitedeki iki çocuğumu işim sayesinde rahatça okutuyorum"

MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında çalışan Teslime Sert, evli ve 2 çocuk annesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kadınlara böyle bir istihdam olanağı sunduğu için öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten şahsım adına söyleyebilirim ki, hem vatandaş olarak hem bir çalışan olarak çok memnunum. Ramazan pideleri hem ucuz hem çok hijyenik koşullarda üretiliyor hem de kadınların katkısı büyük. Başkanımız sunduğu olanaklarla sadece bizlere büyük bir iyilik yapmıyor, üniversitedeki iki çocuğumu işim sayesinde rahatça okutuyorum. Bir vatandaş olarak fakirin sofrasına böyle ucuz ve güzel ekmek girdiği için teşekkür ediyorum. Üretim aşamasında bulunmak çok güzel. Bir şeyler katıyoruz, insanların sofrasında oluyoruz. İşimi seviyorum, burayı seviyorum, gerçekten çok güzel bir çalışma ortamımız var. Evimde gibiyim."

"Ürettiğimiz ekmekler akşam vatandaşların sofrasına gittiğinde mutlu oluyoruz"

"Hep bir aradayız, bir aile gibiyiz" diyen fabrika çalışanı Dilek Zenbilci de Büyükşehir Belediyesinde kadınların bu denli istihdam edilmesini büyük bir başarı olarak yorumladı. Zenbilci, "Bu işin hamurunda kadınlar var. Bu işte çalışmaktan mutluyuz. Ürettiğimiz ekmekler akşam vatandaşların sofrasına gittiğinde mutlu oluyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız pidelerimizi gönül rızasıyla yiyebilirler"

Bir çocuk annesi Sinem Akarsu ise "Burada çoğunluğumuz kadın. Halkın sofralarına ekmeklerimizin gittiğini gördüğümüz zaman daha çok mutlu oluyoruz. Daha önceleri işsizdim. Bir yıldır böyle bir düzenin içerisinde çalışıyorum. Şu anda aileme katkım fazla. Şu an bir kadın olarak katkımın olması daha güzel. Burada aile gibiyiz. Emeğimizin karşılığını görüyoruz. Burada tüm üretim aşamaları hijyen ortamında gerçekleşiyor. Vatandaşlarımız pidelerimizi gönül rızasıyla yiyebilirler. Biz de evimize götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ekmeğin kalitesi çok güzel, ben sürekli alıyorum"

Halk Ekmek büfesinden Ramazan pidesi alan vatandaşlardan Birden Güneş, "Ekmeğin kalitesi çok güzel. Ben tercih ediyorum, sürekli alıyorum. Fırınlarda 2,5 liradan aşağı ekmek yok. Hatta 4 liraya, 5 liraya ekmek satılıyor. Burada 1,5 lira. Çok güzel, memnun kalıyoruz. Vatandaşa faydası oluyor, cebine katkı sunmuş oluyor. Hem de evine güzel taze ve kaliteli ekmek götürmüş oluyor" dedi.

Ramazan pidelerinden oldukça memnun kaldıklarını söyleyen Suzan Uçar da "Çok lezzetli, çok da iyi. Ramazan harici diğer günlerde de buradan alıyoruz. Ekmek kaliteli ve fiyatı uygun" diye konuştu.

"Ramazan pidelerinin yüksek gramajlı, ucuz ve kaliteli olması vatandaşlara iyi geliyor"

MER-EK Halk Ekmek Büfesi işleten evli ve 6 çocuk annesi Gülizar Korkmaz ise daha önce işsiz olduğunu dile getirerek, "Çocuklara bakıyordum. Allah razı olsun belediyemizden, bu imkanları bize verdiği için. Biz kadınlar işletiyoruz, çalışıyoruz. Çok güzel gidiyor. Vatandaşların Ramazan pidelerine ilgisi yüksek. Yüksek gramajlı, ucuz ve kaliteli olması vatandaşlara iyi geliyor ve gelip alıyorlar" dedi.

Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira
Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira
Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira
Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira
Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira
Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira
Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira
Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira
Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira
Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Türkiye, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de 400 gram Ramazan pidesi 1,5 lira - Son Dakika Ekonomi


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