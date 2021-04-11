Mersin'de 400 gramlık Ramazan pidesi 1.5 liradan satılacak - Son Dakika

Mersin'de 400 gramlık Ramazan pidesi 1.5 liradan satılacak

11.04.2021 12:17
Mersin'de 400 gramlık Ramazan pidesi 1.5 liradan satılacak, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MER-EK Halk Ekmek Fabrikasının, 400 gramlık Ramazan pidesini 1.5 liradan vatandaşlara ulaştıracağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MER-EK Halk Ekmek Fabrikasının, 400 gramlık Ramazan pidesini 1.5 liradan vatandaşlara ulaştıracağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üretilen Ramazan pideleri, ekmek büfesi işleten kadınlar tarafından kentin 40 noktasında vatandaşlara sunulacak. Halk Ekmek Fabrikasında görevli gıda mühendisi Dilara Aytuttu, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini vatandaşlara ulaştırdıklarını belirterek, "Ramazan pidelerimizi 400 gram olarak üretiyoruz. Somun ekmeklerimizi 250 gram 75 kuruş olarak en ucuza biz satıyoruz. Şu anda 400 gram olan Ramazan pidemizi 1 lira 50 kuruştan yine en ucuza biz satacağız. Ramazan boyunca diğer ekmeklerimizin de üretimi devam edecek. Somun, çavdar, tam buğday, kepek ve roll ekmeklerimiz gibi çeşitli ekmeklerimizin üretimi devam ediyor" dedi.

"Her alanda hijyen kontrollerimiz mevcut"

Aytuttu, hijyenik koşullarda üretilen ekmeklerin 40 noktada satışının olduğunu belirterek, "Kaliteli hammadde ile kontrollü bir üretim gerçekleştiriyoruz. Hammadde alımımızdan üretime, üretimden sevkiyata kadar her alanda hijyen kontrollerimiz mevcut. Merkez 4 ilçemizde yer alan 40 noktada büfelerimizi kadın işletmecilerimiz işletiyor. Kadın işletmecilerimiz elde ettikleri gelirlerle geçimlerini sağlıyorlar, böylece ekonomik özgürlüklerini de elde etmiş oluyorlar" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de 400 gramlık Ramazan pidesi 1.5 liradan satılacak
Mersin'de 400 gramlık Ramazan pidesi 1.5 liradan satılacak
Mersin'de 400 gramlık Ramazan pidesi 1.5 liradan satılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Türkiye, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 400 gramlık Ramazan pidesi 1.5 liradan satılacak - Son Dakika


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