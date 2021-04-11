MERSİN'DE 400 GRAMLIK RAMAZAN PİDESİ 1,5 TL - Son Dakika

MERSİN'DE 400 GRAMLIK RAMAZAN PİDESİ 1,5 TL

11.04.2021 14:28

MERSİN Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan Ayı dolayısıyla 400 gramlık Ramazan pidelerini 1,5 TL'den vatandaşlara ulaştıracak.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan Ayı dolayısıyla 400 gramlık Ramazan pidelerini 1,5 TL'den vatandaşlara ulaştıracak. Ramazan pideleri, ekmek büfesi işleten kadınlar tarafından kentin 40 noktasında vatandaşlara sunulacak. MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda hijyenik koşullarda yapılan ekmekler, Türkiye'nin en yüksek gramaj ve en uygun fiyata sahip Ramazan pidesi olma özelliğini taşıyor.

2 yıllık görev süresini tamamlarken, "Doğru yoldayız, halk adına çalışıyoruz. Toplum menfaati adına çalışıyoruz" ifadelerine yer veren Başkan Vahap Seçer'in yönettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi özellikle pandemi sürecinde vatandaşların sofrasına Ramazan ayında da en uygun ekmeği ulaştıracak. MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda Ramazan ayıyla birlikte pide üretimine başlanacak.

MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda görevli gıda mühendisi Dilara Aytuttu, "Ramazan pidelerimizi 400 gram olarak üretiyoruz. Somun ekmeklerimizi 250 gram 75 kuruş olarak en ucuza biz satıyoruz. Şu anda 400 gram olan Ramazan pidemizi 1 lira 50 kuruştan yine en ucuza biz satacağız. Ramazan boyunca diğer ekmeklerimizin de üretimi devam edecek. Somun, çavdar, tam buğday, kepek ve roll ekmeklerimiz gibi çeşitli ekmeklerimizin üretimi devam ediyor" dedi.

Aytuttu, hijyenik koşullarda üretilen ekmeklerin 40 noktada satışının olduğunu belirterek, "Kaliteli hammadde ile kontrollü bir üretim gerçekleştiriyoruz. Hammadde alımımızdan üretime, üretimden sevkiyata kadar her alanda hijyen kontrollerimiz mevcut. Merkez 4 ilçemizde yer alan 40 noktada büfelerimizi kadın işletmecilerimiz işletiyor. Kadın işletmecilerimiz elde ettikleri gelirlerle geçimlerini sağlıyorlar, böylece ekonomik özgürlüklerini de elde etmiş oluyorlar" diye konuştu.

Büfe işletmecisi kadınlardan Çiğdem Nur Tok ise sosyal medya üzerinden 2 yıl önce MER-EK Halk Ekmek Büfeleri'ni artık kadınların işleteceğine yönelik bir duyuru gördüğünü ve başvuruda bulunduğunu belirterek, "Birkaç yere başvurdum. İş konusunda bir sonuç alamadım ama burası oldu. MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'na başvurdum. Hemen kabul edildim. Burada ikinci senem. Güzel gidiyor, alıştım. En azından kendi iş yerim. Çok memnunum şu anda. Aileme destek amaçlı biraz da bu girişimde bulundum" ifadelerine yer verdi.

Biri 15, diğeri de 11 yaşında olan iki çocuk annesi olduğunu sözlerine ekleyen Tok, "Mersin'deki tüm büfeler gibi burayı da bir kadın olarak ben işletiyorum. Kadınların ayaklarının üstünde durması çok güzel bir şey. 2 tane çocuğum var. Onlar için çalışıyorum. Desteğim onlara. Çocuklarımı çok seviyorum. Bu iş bana ilaç gibi geldi. Buradan kazandığım parayı çocuklarımın eğitimi için kullanıyorum. Evime destek amaçlı kullanıyorum. Mutfak, pazar masraflarımı çıkarıyorum. Çocuklarımın isteklerini, 'hayır' diyemediğim şeyleri almaya çalışıyorum. Özellikle kızım mesela, lisede. Sürekli kitap ihtiyacı oluyor. Onun kitaplarını alıyorum. Oğlan da öyle. İkisinin de kitaplarını alıyorum" dedi.

Tok, Ramazan'da pide satışlarına yoğun ilgi olduğunu da belirterek, "Ramazan pidesi geçen sene çok rağbet gördü. Bu sene ikinci yılım. Bu sene de bekliyoruz ilgiyi. Soran müşterilerimiz çok oluyor. Fiyat olarak da çok uygun. Ramazan yoğun geçiyor zaten ama çok zevkli geçiyor, güzel geçiyor. Ben seviyorum. Müşterilerimiz de beğeniyor. Üretimi güzel, temiz. Ben en çok ona güveniyorum"diye konuştu.

MER-EK Halk Ekmek Büfesi'nden bu sene ilk defa Ramazan pidesi alacağını söyleyen Figen Bozkurt ise "Normal ekmekleri de alıyorum buradan. Şimdi 25 kuruş bile ucuz olsa, mesela bazı yerlerde ekmekler 1.25, normal yerlerde 1 lira ama burada 75 kuruş. Tabii ki de daha uygun gelecek. Mesela bazı insanlar tek başına yaşar 1 ekmek tüketir ama bazı aileler var ki 4-5 taneyi bir öğünde tüketiyorlar. Bu ne demek? 25 kuruştan çok büyük bir avantaj demek" dedi.

Vatandaşlardan Seyran Özbay ise sunulan hizmetten memnun olduklarını vurgulayarak, "Ekmeklerimiz taze, leziz. Aynı zamanda ucuz. Kolay erişilebilir noktalarda. O yüzden burayı tercih ediyorum. Kadınların bu işte de olması, bu işe de el atmaları benim için sevindirici. Çünkü kadınlar her yerde olmalı. Ramazan pideleri de taze ve leziz. O yüzden pidelerimizi de buradan almayı tercih ediyoruz. Fiyatı ucuz, gramajı yüksek bir ekmek. Memnunuz" dedi.

MERSİN'DE 400 GRAMLIK RAMAZAN PİDESİ 1,5 TL
MERSİN'DE 400 GRAMLIK RAMAZAN PİDESİ 1,5 TL
MERSİN'DE 400 GRAMLIK RAMAZAN PİDESİ 1,5 TL
MERSİN'DE 400 GRAMLIK RAMAZAN PİDESİ 1,5 TL

Türk Lirası, Halk Ekmek, Ramazan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE 400 GRAMLIK RAMAZAN PİDESİ 1,5 TL - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
İlk 11'deki yerini Sosa'ya kaptıran Gustavo, sezon sonu da takımdan ayrılıyor İlk 11'deki yerini Sosa'ya kaptıran Gustavo, sezon sonu da takımdan ayrılıyor         
14:21
Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı         
13:48
Toroslar'dan toplayıp tazesini 150 TL'den, kurusunu bin 500 TL'den satıyorlar Toroslar'dan toplayıp tazesini 150 TL'den, kurusunu bin 500 TL'den satıyorlar         
12:45
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek         
12:35
Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular         
12:16
Pandemide servetlerine servet kattılar! Milyarder listesine damga vuran isimler arasında Uğur Şahin de var Pandemide servetlerine servet kattılar! Milyarder listesine damga vuran isimler arasında Uğur Şahin de var         
12:02
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan         
09:20
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi         
08:48
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim         
07:55
Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı         
19:58
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 14:37:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN'DE 400 GRAMLIK RAMAZAN PİDESİ 1,5 TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei