Mersin'de 418 bin makaron ve 40 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de, 418 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 40 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak ürünler bulundurulduğu belirlenen Toroslar ve Tarsus ilçesindeki adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 418 bin makaron, 40 kilogram tütün ve tütünü makarona doldurmaya yarayan makine bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmaya götürüldü.