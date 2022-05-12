Mersin'de 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisi, bir adreste yaptığı aramada 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı nargile tütünü ve sigara ticareti yaptığı tespit edilen M.K.A. ile Y.A.'yı takibe aldı. Bir süre şahısları takip eden ekipler, şüphelilerin işlettiği iş yerine operasyon yaptı. Adreste yapılan aramada 435 kilogram nargile tütünü, 4 bin 120 adet dolu makaron, 12 bin 200 adet boş makaron, 20 elektronik sigara kiti ile 10 pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.