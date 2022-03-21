Mersin'de 45 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Mersin'de 45 bin fidan toprakla buluşturuldu

21.03.2022 13:56
Mersin'de 45 bin fidan toprakla buluşturuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü kapsamındaki etkinlikte 45 bin fidan dikildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü kapsamındaki etkinlikte 45 bin fidan dikildi.

Şehit Kıdemli Uzman Çavuş Recep Ateş anısına Kösbucağı Mahallesi'nde oluşturulan 35 hektarlık alanda fidan dikim töreni düzenlendi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Erhan Erdoğan, Emniyet Müdürü Mahmut Duru ve Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, öğretmenler ve öğrenciler, 45 bin incir, harnup ve kızılçam fidanını toprakla buluşturdu.

Orman İşletme Müdürü Körlü, gazetecilere Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmayı istediklerini belirtti.

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Uzman Çavuş, Recep Ateş, Mersin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 45 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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