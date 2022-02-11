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Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

11.02.2022 10:49

Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildiMERSİN Mersin'de bir kafede piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 450 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

MERSİN Mersin'de bir kafede piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 450 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir kafede müşterilere gümrük kaçağı nargile tütünü servis edildiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda iş yerinde arama yapın ekipler, değişik gramajlarda paketlenmiş ve açık halde olmak üzere toplam 450 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Y. ve E.T. isimli şüpheliler, gerekli adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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Kaçakçılık, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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