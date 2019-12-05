Son Dakika Haberleri: Mersin'de 455 litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Mersin'de 455 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 455 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir evde 455 litre sahte içki bulundu.

Mersin'de 455 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir evde 455 litre sahte içki bulundu.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığınca belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen içki imha edildi.

Gözaltına alınan bir kişi, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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