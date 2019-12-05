Mersin'de 455 litre sahte içki ele geçirildi
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir evde 455 litre sahte içki bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:56 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir evde 455 litre sahte içki bulundu.
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığınca belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen içki imha edildi.
Gözaltına alınan bir kişi, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı Son dakika: Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı