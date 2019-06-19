Son Dakika Haberleri: Mersin'de 46. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali
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Mersin'de 46. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali başladı.

Mersin'de 46. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali başladı.
Anıt Meydanı'ndaki festival açılışında saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Yörük çadırlarının kurularak konuklara yöresel yiyeceklerin ikram edildiği festivale, çok sayıda kişi katıldı.
Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, festivallerin kaynaşma ve buluşma vesilesi olduğunu söyledi.
Cinbir, "Bu süreç içerisinde festivalin 46 yıldır yapılmasında emeği geçenleri kutluyorum. Silifke bulunduğu konum itibarıyla, doğasıyla, deniziyle, tarihi yerleriyle Akdeniz'in parlayan yıldızı. 46 yıldır kutlanan bu festival, Silifke'nin adını Türkiye'de olduğu gibi dünyaya da duyurdu." dedi.
Silifke Belediye Başkan vekili Sadık Altunok da Silifke'nin kültürel açıdan önemine değinerek, Türkiye'de 46 yıldır aralıksız kutlanan festivalin ülkedeki 3. büyük festival olduğunu vurguladı.
Altunok, "Silifke, Türkiye'nin Akdeniz'le buluştuğu sanayi, tarım ve hizmetler sektörüne ulaşan önemli bir ilçe. Birlik ve beraberlik olduğu sürece Silifke adına gelecek her festivali çok daha özel kutlayacağız. Bu yıl kutlamayı hedeflediğimiz festival etkinliklerimiz arasında masa tenisi, satranç ve futbol turnuvaları, amatör ses yarışması, sanatçı konserleri, batırık ve yoğurt yarışması yer alıyor. Festivalde halk oyunları gösterileri de olacak." diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 23 Haziran'a kadar sürecek olan festivalin açılış kurdelesi kesildi.
Festivalin ilk günü yerli ve yabancı grupların gösterilerinin ardından, kortej geçişiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:28 Kaynak: AA
Mersin, Silifke, Kültür Sanat
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