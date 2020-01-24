Mersin'de 465 litre kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 465 litre kaçak alkol ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'de 465 litre kaçak alkol ele geçirildiMERSİN'de, kaçak üretim yaptığı belirlenen şüphelinin evinde ve aracında yapılan operasyonda, 465 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Mersin'de 465 litre kaçak alkol ele geçirildi

MERSİN'de, kaçak üretim yaptığı belirlenen şüphelinin evinde ve aracında yapılan operasyonda, 465 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi yapan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, muhtelif bidon ve kovalar içerisinde 465 litre bandrolsüz alkollü içki, 143 adet muhtelif ölçülerde boş alkol şişesi, 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı, 5 litre alkol ve şarap yapımında kullanılan 7 litre maya ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Mersin'de 465 litre kaçak alkol ele geçirildi

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:12 Kaynak: DHA
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