Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi

22 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahte içki üretimi yapan bir şahsın evinde yapılan aramada, 465 litre sahte içki ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi.

Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahte içki üretimi yapan bir şahsın evinde yapılan aramada, 465 litre sahte içki ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde bir şahsın evinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, muhtelif bidon ve kovalar içerisinde 465 litre bandrolsüz alkollü içki, 143 adet boş alkol şişesi, 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı, 5 litre alkol ve şarap yapımında kullanılan 7 litre maya ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

25 yıllık komşusu tarafından memur olma vaadiyle dolandırıldı
Birlikte yaşadığı kadını öldüren adam, hastanede feryat ederek baygınlık geçirdi Kız çocuğunu kaçıran uzman çavuş, linç girişiminden havaya ateş açarak kurtuldu Kahramanmaraş'ta kanlı infaz aydınlatıldı! Hala ve yeğen gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 09:07:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]