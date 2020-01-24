Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda 465 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayaş Mahallesi'nde sahte içki imal edildiği istihbaratına ulaşılması üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde ve otomobilinde kaçak üretilmiş 465 litre şarap ile damıtma aparatları ve 143 boş alkol şişesi bulundu.

Gözaltına alınan zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.