Son Dakika Haberleri: Mersin'de 47.5 litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 47.5 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 47.5 litre sahte içki ele geçirildi

2 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada, 47.5 litre etil alkol elegeçirildi.

Mersin'de 47.5 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada, 47.5 litre etil alkol elegeçirildi.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı belirlenen bir şahsın evinde arama yapıldı. Armada, çeşitli ebatlarda 35 şişe içerisinde yaklaşık 47.5 litre etil alkol ele geçirilirken, şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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