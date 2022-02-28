Mersin'de 47 adet 'Glock' marka silah ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 47 adet 'Glock' marka silah ele geçirildi

28.02.2022 10:41

Mersin'de 47 adet 'Glock' marka silah ele geçirildi Mersin'de bir otomobilin bagajında 47 adet 'Glock' marka ruhsatsız silah ele geçirildi.

Mersin'de 47 adet 'Glock' marka silah ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de bir otomobilin bagajında 47 adet 'Glock' marka ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden çok miktarda silahın Mersin'e getirileceği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda önlem alan ekipler, takip ettikleri aracı durdurarak arama yaptı. O.A. adlı şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada, bagaj bölümündeki kutularda, çorap içerisine gizlenmiş 47 adet ruhsatsız 'Glock' marka tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'de 47 adet 'Glock' marka silah ele geçirildi
Mersin'de 47 adet 'Glock' marka silah ele geçirildi
Mersin'de 47 adet 'Glock' marka silah ele geçirildi

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Ruhsatsız Silah, Mersin, Silah, Glock, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 47 adet 'Glock' marka silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 47 adet 'Glock' marka silah ele geçirildi - Son Dakika
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