Mersin'de 47 bin 700 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde 47 bin 700 makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yeri ve bir araçta gümrük kaçağı ürünlerin bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir kısmı sigara haline getirilmiş 47 bin 700 makaron ile 3 gümrük kaçağı cep telefonu ve telefon aksesuarları ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.