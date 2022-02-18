Üye Girişi
Mersin'de 47 bin 759 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 47 bin 759 makaron ele geçirildi

18.02.2022 14:04
Mersin'de 47 bin 759 makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir haftalık asayiş uygulamalarında 47 bin 759 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve gümrük kaçağı ürünler bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir haftalık asayiş uygulamalarında 47 bin 759 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve gümrük kaçağı ürünler bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçe genelinde bir hafta boyunca denetim yaptı.

Denetimlerde, 47 bin 759 makaron, gümrük kaçağı 635 paket sigara, 50 paket çay ve 17 şişe içki ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Silifke, Asayiş, Sigara, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 47 bin 759 makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:00 Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi 'Süslü Korkuluk' Netflix'te!
13:47 Suçu başkasının üstüne atarak kurtulabileceğini düşündü! Metrodaki bıçaklı saldırgan hakim karşısında
13:43 İstanbul'da enerji yoksulluğu artıyor: Elektrik faturaları 4 yılda yüzde 400 zamlandı!
13:43 Kadro iddialı! Cenk, Aboubakar ve Talisca bir arada
13:40 İktidar vekilleri "Geççek"i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan "trol"!
12:17 Tunceli'de kış uykusunu alan boz ayılar yollarda görüntülendi!
13:25 Galatasaray, Yuri Gorshkov'la iletişim halinde! Taraftarlar dört gözle bekliyor
13:11 PKK terörünün ilk şehidi annesinin isteği ile astsubay olmuştu! Astsubay Arıbaş 38 yıldır unutulmadı
13:21 Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil
13:15 Geççek'i öne süren Erdoğan'ın eski doktoru Çömez, eski partisine şarkı önerdi: Bu da geçer yahu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 14:10:29. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 47 bin 759 makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement