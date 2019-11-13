Son Dakika Haberleri: Mersin'de 475 litre sahte şarap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Mersin'de 475 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 475 litre sahte şarap ele geçirildi

7 saat önce

Mersin'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde 475 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 475 litre sahte şarap ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde 475 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı ilçesi Lenger Mahallesi'ndeki evde, farklı boyutlardaki variller içerisindeki sahte şaraba, imha edilmek üzere el konuldu.


Sahte içkiyi özel düzenekle ürettiği tespit edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Jandarma, Bozyazı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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