Son Dakika › Güncel › Mersin'de 475 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
Mersin'de 475 litre sahte şarap ele geçirildi
7 saat önce
Mersin'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde 475 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:16 Kaynak: AA
Mersin'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde 475 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı ilçesi Lenger Mahallesi'ndeki evde, farklı boyutlardaki variller içerisindeki sahte şaraba, imha edilmek üzere el konuldu.
Sahte içkiyi özel düzenekle ürettiği tespit edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı