Mersin'de 475 litre sahte şarap ele geçirildi

Mersin'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde 475 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı ilçesi Lenger Mahallesi'ndeki evde, farklı boyutlardaki variller içerisindeki sahte şaraba, imha edilmek üzere el konuldu.



Sahte içkiyi özel düzenekle ürettiği tespit edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.