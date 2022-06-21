Mersin'de 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde "49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" başladı.
Festival, Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda daha sonra festival yaş kütüğüne bröve çakılıp açılış kurdelesi kesildi.
Festival açılışına, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve diğer ilgililer katıldı.
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, açılışta yaptığı konuşmada, festival kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.
Etkinlikte, kortej geçiş, halk oyunları gösterisi ve Kıraç konseri gerçekleştirildi.
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