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Mersin'de 5.5 ton kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 5.5 ton kaçak içki ele geçirildi

16.12.2021 20:21

Mersin'de 5.5 ton kaçak içki ele geçirildi Sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin durumu ağır Mersin'de son 2 ay içerisinde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan 5 ton 379 litre etil alkol ele geçirildi.

Mersin'de 5.5 ton kaçak içki ele geçirildi

Sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin durumu ağır

MERSİN - Mersin'de son 2 ay içerisinde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan 5 ton 379 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ve kaçak içki üretimi yapan kişilere yönelik son 2 ay içerisinde 6 ayrı operasyon düzenlendi. Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, sahte içki üretiminde kullanılan 5 ton 379 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 160 adet etil alkol etiketi, 194 adet kit, 54 adet aroma ve 1 adet alkolmetre ele geçirildi. Operasyonlarda Adana'da 3, Mersin'de 1 ve İstanbul'da 1 kişi olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

1 kişi öldü, 3 kişinin durumu ağır

Öte yandan Mersin'in Mut ilçesinde, kendi ürettikleri sahte alkolden etkilenerek hastaneye başvuran 4 kişiden 57 yaşındaki Ali E., tedavi gördüğü Mut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mecnun A. ile Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa S. ve Hüseyin İ.'nin ise durumlarının ağır olduğu, her 3 hastanın da entübe edildiği öğrenildi.

Mersin'de 5.5 ton kaçak içki ele geçirildi
Mersin'de 5.5 ton kaçak içki ele geçirildi
Mersin'de 5.5 ton kaçak içki ele geçirildi
Mersin'de 5.5 ton kaçak içki ele geçirildi

Kaçakçılık, Kaçak İçki, Mersin, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 5.5 ton kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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