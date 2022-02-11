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Mersin'de 5 bin 547 sikke ve el yazması deri kitap ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 5 bin 547 sikke ve el yazması deri kitap ele geçirildi

11.02.2022 09:45
Mersin'de 5 bin 547 sikke ve el yazması deri kitap ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ile el yazması deri kitap ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ile el yazması deri kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri arayışındaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ve deri el yazması kitap bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen eserler Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Osmanlı, Bizans, Mersin, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 5 bin 547 sikke ve el yazması deri kitap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 5 bin 547 sikke ve el yazması deri kitap ele geçirildi - Son Dakika
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