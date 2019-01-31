Son Dakika Haberleri: Mersin'de 5 Dakikalık Hortumda 9 Milyon Lira Hasar Oluştu

Mersin'de 5 Dakikalık Hortumda 9 Milyon Lira Hasar Oluştu

50 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan 5 dakikalık hortum felaketinin tarım arazilerine verdiği hasarın yaklaşık 9 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Mersin'de 5 Dakikalık Hortumda 9 Milyon Lira Hasar Oluştu, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan 5 dakikalık hortum felaketinin tarım arazilerine verdiği hasarın yaklaşık 9 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Erdemli ilçesinde 30 Ocak akşamı ilçe merkezi ile Limonlu, Kocahasanlı, Üçtepe, Türbe, Alata, Esenpınar ile Yüksek Mahalle başta olmak üzere yaşanan hortum ve şiddetli fırtına felaketinin tarım arazilerine verdiği hasarın ön hasar tespiti yapıldı. Erdemli Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı 6 ekip tarafından yapılan ön tespitte 314 çiftçinin 577.5 dekar serasında 8 milyon 798 bin 500 liralık hasar oluştuğu belirlendi.

İlçede yaklaşık 35 evde yaşanan hasarın ise tespit çalışmaları sürüyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:32 Kaynak: İHA

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa
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