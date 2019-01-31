Mersin'de 5 Dakikalık Hortumda 9 Milyon Lira Hasar Oluştu
50 dakika önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan 5 dakikalık hortum felaketinin tarım arazilerine verdiği hasarın yaklaşık 9 milyon lirayı bulduğu bildirildi.
Mersin
'in Erdemli
ilçesinde yaşanan 5 dakikalık hortum felaketinin tarım arazilerine verdiği hasarın yaklaşık 9 milyon lirayı bulduğu bildirildi.
Erdemli ilçesinde 30 Ocak akşamı ilçe merkezi ile Limonlu, Kocahasanlı
, Üçtepe
, Türbe, Alata, Esenpınar
ile Yüksek Mahalle başta olmak üzere yaşanan hortum ve şiddetli fırtına felaketinin tarım arazilerine verdiği hasarın ön hasar tespiti yapıldı. Erdemli Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı 6 ekip tarafından yapılan ön tespitte 314 çiftçinin 577.5 dekar serasında 8 milyon 798 bin 500 liralık hasar oluştuğu belirlendi.
İlçede yaklaşık 35 evde yaşanan hasarın ise tespit çalışmaları sürüyor. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:32 Kaynak: İHA
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