MERSİN'DE 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI - Son Dakika

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte kişisel bakım ürünleri satan iş yerlerinden gelen hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. 4 farklı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, N.K., A.İ., K.P. ve M.M.'yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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