Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)

KÜÇÜK KIZIN YÜZÜNÜ GÜLÜMSETTİ

İtfaiye aracının merdiveniyle apartmandan indirilen 4 yaşındaki Azra Özeren, ağlayarak annesini sorunca 112 Acil Servis görevlisi Muhammet Özen, "Anneni bekliyoruz şu an, 'Annesi biraz çabuk olur musun?" diyerek küçük kızın yüzünü gülümsetti. Özen, anne itfaiye aracından inene kadar sohbet ettiği Azra ile şakalaşıp oyun oynayarak çocuğun sakin kalmasını sağladı. Bu sırada başka bir 112 Acil Servis görevlisi de küçük kızın sağlık durumunu kontrol etti. İtfaiyenin kurtardığı kadın, koşarak yanına geldiği kızına sarılıp gözyaşı döktü.

'SABIRLA DUMANIN ÇEKİLMESİNİ BEKLEDİK'Yangında mahsur kalan Asude isimli kız çocuğunu sırtına alarak dışarı çıkartan 112 görevlisi Özen, "Görevimizi yaptık. Herkes çok iyi. Yukarıda sabırla dumanın çekilmesini bekledik. Sonra çocukları alıp geldik" diye konuştu.'BİZİM İŞİMİZ HAYAT KURTARMAK'

Binada tahliyelere yardım eden itfaiye personeli Emre Ünal da, "Görevimizi yaptık. Mersin halkı için her zaman görevimizin başındayız. Bizim işimiz hayat kurtarmak, ne mutlu bize hayat kurtarabiliyorsak" dedi.