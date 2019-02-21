Mersin'de 5 Katlı Bina Çöktü (1)
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MERSİN'de merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde her katta tek daire olan 5 katlı bina çöktü.
MERSİN'de merkez Toroslar
ilçesi Mevlana
Mahallesi'nde her katta tek daire olan 5 katlı bina çöktü. Sabah
saat 05.00'te meydana gelen çökmede,
ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Gece binadan sesler gelince oturanların evlerini boşalttığı ortaya çıktı. Arama kurtarma ekipleri, yıkıntıların içinde çalışmalarını sürdürüyor. - Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:10 Kaynak: DHA
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