Mersin'de 5 Katlı Bina Çöktü (2)
47 dakika önce
-Çöken bina Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü.
-Çöken bina Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan olmazken, ekiplerin enkazda arama çalışmaları sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:02 Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa'da Çatlakların Oluştuğu Bina Tahliye Edildi
Çanakkale Valiliği, 46 Artçı Sarsıntının Meydanda Geldiğini Duyurdu
Ayvacık'taki Depremin Bilançosu Günün Ağarmasıyla Gözler Önüne Serildi
Son Dakika! Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin Adayı Olarak Seçimlere Girecek