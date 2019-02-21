Son Dakika Haberleri: Mersin'de 5 Katlı Bina Çöktü (2)

Mersin'de 5 Katlı Bina Çöktü (2)

47 dakika önce

-Çöken bina Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü.

-Çöken bina Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan olmazken, ekiplerin enkazda arama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:02 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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