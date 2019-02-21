Mersin'de 5 Katlı Bina Çöktü (2)

-Çöken bina Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü.

-Çöken bina Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan olmazken, ekiplerin enkazda arama çalışmaları sürüyor.

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