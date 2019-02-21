Mersin'de 5 Katlı Bina Çöktü (3)
5 dakika önce
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü.
Mersin
'in merkez Toroslar
ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü.
Alınan bilgiye göre, Mevlana
Mahallesi'ndeki 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşaltıp, akrabalarının yanına gitti.
Boşaltılan bina ise sabah saatlerinde çöktü.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda şu ana kadar bina altında kalanın olmadığı belirlendi.
Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi.
Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:34 Kaynak: AA
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