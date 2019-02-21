Son Dakika! Mersin'de Çatırdama Sesleri Gelen 5 Katlı Bina Çöktü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü. İlk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan olmadı. Ekiplerin enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan çatırdama sesleri gelmesi üzerine binayı boşaltıp, akrabalarının yanına gitti. Boşaltılan bina ise sabah saatlerinde çöktü.

ENKAZ ALTINDA KALAN YOK

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda şu ana kadar bina altında kalanın olmadığı belirlendi.

EV SAHİPLERİ FERYAT EDİP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine sevk edilen ekipler enkaz altında arama kurtarma çalışması başlattı. Olay yerine gelen ev sahibi kadınlar ve yakınları feryat edip gözyaşı döktü.

BİNANIN SADECE 1'İNCİ VE 2'NCİ KATI KULLANILIYORDU

Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

İşte çöken binadan ilk görüntüler;