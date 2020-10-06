Mersin'de 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesindeki "torbacı" operasyonunda 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Veyselli Mahallesi'nde bir kişinin motosikletle uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti.
Kimlik tespiti yapılarak takibe alınan şüpheli, motosikletiyle gezdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler yaptıkları aramada, motosikletin taşıma çantasına zulalanmış 5 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:21 - Kaynak: AA
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