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Mersin'de 5 kişi daha sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'de sahte alkolden etkilendikleri iddiasıyla 5 kişi daha hastanelere başvurdu.

Mersin'de 5 kişi daha sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin'de sahte alkolden etkilendikleri iddiasıyla 5 kişi daha hastanelere başvurdu. Bu kişilerle birlikte hastanelerde sahte alkolden tedavi görenlerin sayısı 12'ye ulaştı.

Kentte son bir hafta içinde 20 kişi sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak Mersin Şehir Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Metanol zehirlenmesi teşhisi konulan kişilerden 5'i, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, iki hastanede tedavileri devam eden 15 kişiden 8'i ise sağlıklarına kavuşarak taburcu edilmişti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 5 kişi daha sahte alkol zehirlenmesi iddiasıyla hastanelere başvurdu. Hastalardan 3'ünün Toros Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin ise Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavilerine başlandığı öğrenildi. Hastanelerde tedavi altında olan hasta sayısı da 12'ye yükseldi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:43 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi, Mersin, 3. Sayfa
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