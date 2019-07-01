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Mersin'de 5 kişinin metil alkol şüphesiyle ölümüne soruşturma (2)

56 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTIMersin'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son 1 haftada hastaneye kaldırılan 21 kişiden 5'i hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Mersin'de 5 kişinin metil alkol şüphesiyle ölümüne soruşturma (2), System.String[]


ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

Mersin'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son 1 haftada hastaneye kaldırılan 21 kişiden 5'i hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde kent genelinde hastanelerin acil servislerine zehirlenme nedeni ile 21 kişinin başvurduğu, hastanelerde yapılan müdahaleler sonrasında vatandaşlara metanol zehirlenmesi teşhisi konulduğunu bildirdi. Açıklamada, başvuranların 4'ünün yapılan tedavisi sonrası taburcu olduğu, 5'inin yoğun bakım ünitesinde süren tedavileri sırasında hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığı, 13'ünün ise halen çeşitli hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, haklarında 'olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs' suçundan işlem yapılarak adliyeye gönderildi. Zanlılarından 1'i savcılıkça serbest kalırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Mersin Adliyesi'nden ARŞİV görüntü
-Emniyet Müdürlüğünden ARŞİV görüntü
-Mersin Şehir Hastanesi'nden ARŞİV görüntü

Haber: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
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