Farklı şehirlerde yaşayan M.A, M.K, S.K, K.K. ve Ş.K, internetteki araç satış ilanı dolayısıyla kendilerini arayan ve kredi çekeceğini söyleyip Mersin'e davet eden şüphelinin, aracın devrini aldıktan sonra ödeme yapmayarak kendilerini dolandırdığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne başvurdu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 5 kişiyi 990 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

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